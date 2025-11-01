Ortahisar'da Atık Lastik Yangını Söndürüldü
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, atık lastiklerin bulunduğu bir bölgede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde atık lastiklerin bulunduğu bölgede çıkan yangın söndürüldü.
Dereboyu Mahallesi'nde çok sayıda lastiğin bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel