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Trabzon'da Gaziler Günü Kutlandı

Trabzon'da Gaziler Günü Kutlandı
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Trabzon'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, gazilerle bir araya gelerek yemekte buluştu. Kent Lokantası'ndaki etkinliğe belediye yetkilileri ve gaziler derneği üyeleri de katıldı. Başkan Kaya, gazilerin vatan için verdikleri mücadeleye minnettar olduğunu ifade ederek, bu özel günde onlarla aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Trabzon'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, gazilerle yemekte buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kent Lokantası'nda düzenlenen yemeğe Kaya'nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri ile Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Seyyah Sağıroğlu ve üyeleri katıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kaya, bu özel günde gazilerle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bütün gazilerimize şükranlarımı, minnetlerimi ifade ediyorum. Kendilerini vatana adamış gazilerimiz sayesinde bugün bu vatanda huzur içinde, güven içinde yaşayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaya, gazilerin gece gündüz vatan için mücadele ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gazilerimiz, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte bunun tohumlarını eken, devleti için gece gündüz mücadele eden ve bu cennet vatanı bizlere bırakan önderlerimizdir. Dolayısıyla gazilerimize ne kadar şükran ve minnet borcumuzun olduğunu cümlelerle ifade etmek aslında çok güç. Bugünün anısına onlarla aynı sofrada buluştuk, ekmeğimizi bölüştük. Bütün gazilerimizin gününü tekrar kutluyorum. Vefat eden gazilerimize şükranlarımı, minnetlerimi ifade ediyorum."

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel

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