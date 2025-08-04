Orman Yangınlarını Önlemek İçin Denetim: İki Kişiye Ceza Kesildi

Orman Yangınlarını Önlemek İçin Denetim: İki Kişiye Ceza Kesildi
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Erzurum'un Oltu ve Şenkaya ilçelerinde ormanlık alanda mangal yakarak piknik yapan 2 kişiye 5 bin 906 lira para cezası kesildi. Jandarma, yangın önleme çalışmaları kapsamında denetimler yaparak vatandaşları bilgilendirdi.

Erzurum'un Oltu ve Şenkaya ilçelerinde, ormanlık alanda mangal yakarak piknik yapan 2 kişiye 5 bin 906 lira para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığında yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Oltu ve Şenkaya ilçeleri mülki sınırları içerisinde ormanlık ve mesire alanlarında denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, vatandaşlara yangınlara karşı alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Özellikle yaz aylarında artan hava sıcaklıklarıyla ormanlık alanlarda daha dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Ormanlık alanda mangal yakarak piknik yapan 2 kişiye ise 5 bin 906 lira idari para cezası uygulandı.

Açıklamada, vatandaşlardan, olası yangın şüphesi durumunda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermeleri istendi.

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Güncel
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