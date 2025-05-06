Almanya'da Friedrich Merz, ikinci tur oylamada başbakan seçildi

Almanya'da belirsizlik son buldu! İşte ülkenin yeni başbakanı
MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elinde tespihle bekledi

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
SGK yıpranma paylarına kısıtlama getirdi! Yüzlerce mesleğin emeklilik süresi uzuyor

Yıpranma paylarına kısıtlama! İşte emeklilik süresi uzayan meslekler
Öğretmen atamalarında yeni dönemin ayrıntıları! 2 ayrı sınav, 14 ay eğitim

Öğretmen atamalarında bir dönemin sonu! İşte yeni sistemin detayları

Orman İşçileri Yavru Ayıyı Koruma Altına Aldı

Orman İşçileri Yavru Ayıyı Koruma Altına Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te orman işçileri, yanlarına gelen yavru ayıyı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti. Yavru ayının sağlık kontrolleri yapılacak ve uygun bir yaban hayatı merkezine götürülecek.

Orman işçilerinin yanına gelen yavru ayı koruma altına alındı

KARABÜK - Karabük'te orman işçilerinin yanına gelen yavru ayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Keltepe mevkiinde çalışan orman işçilerinin yanına yavru ayı geldi. İlk başta annesinin yanında olabileceğini düşünen işçiler yavru ayıya yaklaşmayarak bir süre bekledi.

Ancak herhangi bir iz görülmeyince işçilerden biri koruma altına almak istediği yavru ayıyı traktör kabinine aldı.

O anlar işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken yavru ayının sevimli halleri tebessüm ettirdi.

Bir süre işçilerle birlikte kalan yavru ayı durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sağlık kontrolleri yapılacak olan yavrunun, uygun bir yaban hayatı merkezine götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası Başkanı Karahan'a Meclis'te dövizli protesto

Meclis'e giden Merkez Bankası Başkanı böyle karşılandı
Restorantan sendeleyerek çıkarken kameralara yakalandı, çarşaf altında arabaya bindirildi

Kameralara yakalanınca çarşaf altında arabaya bindirildi
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.