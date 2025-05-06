Orman İşçileri Yavru Ayıyı Koruma Altına Aldı

Orman işçilerinin yanına gelen yavru ayı koruma altına alındı

KARABÜK - Karabük'te orman işçilerinin yanına gelen yavru ayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Keltepe mevkiinde çalışan orman işçilerinin yanına yavru ayı geldi. İlk başta annesinin yanında olabileceğini düşünen işçiler yavru ayıya yaklaşmayarak bir süre bekledi.

Ancak herhangi bir iz görülmeyince işçilerden biri koruma altına almak istediği yavru ayıyı traktör kabinine aldı.

O anlar işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken yavru ayının sevimli halleri tebessüm ettirdi.

Bir süre işçilerle birlikte kalan yavru ayı durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sağlık kontrolleri yapılacak olan yavrunun, uygun bir yaban hayatı merkezine götürüleceği öğrenildi.