Orman Genel Müdürlüğünce, Cizre Belediyesine araç hibe edildi - Haberler

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Orman Genel Müdürlüğünce, Cizre Belediyesine araç hibe edildi

AA - Abidin Yel - Güncel
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Orman Genel Müdürlüğünce, Cizre Belediyesine araç hibe edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından Cizre Belediyesine sulama tankeri hibe edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından Cizre Belediyesine sulama tankeri hibe edildi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç'un girişimleriyle Orman Genel Müdürlüğünce Cizre Belediyesine, vatandaşların hizmetinde kullanılmak üzere sulama tankeri verildi.

Kaymakam Tunç, aracın hayırlı olması temennisinde bulunarak, Orman Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

AA / Abidin Yel - Güncel

Orman Genel Müdürlüğü, Mehmet Tunç, Tarım, Güncel, Haberler

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