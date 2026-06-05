Orhangazi'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde virajda kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Enes S. (20) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesi bulunuyor.
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde virajda kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Enes S. (20), ağır yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Yalova-Bursa karayolu Süpürgelik mevkisinde meydana geldi. Yalova'dan Bursa istikametinde Enes S.'nin virajda kontrolünü yitirdiği 69 AAY 212 plakalı motosiklet, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Enes S., Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Enes S., buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.