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Mgm: "Ordu ve Giresun Çevrelerinde Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor"

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Ani sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

MGM'nin hava durumu tahminlerine göre, yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.

Öte yandan MGM'den yapılan açıklamada, Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar eseceği bildirildi.

MGM'DEN UYARI

Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildiren MGM, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kaynak: ANKA
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