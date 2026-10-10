Ordu Üniversitesi 6 akademisyenle Stanford'un etkili bilim insanları listesine girdi

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Ordu Üniversitesinden 6 akademisyen en etkili bilim insanları listesinde yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Stanford Üniversitesi araştırmacıları tarafından Elsevier verileri kullanılarak "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi" hazırlandı.

Bilim insanlarının akademik çalışmalarının etkisini çeşitli bibliyometrik göstergeler üzerinden değerlendiren listede, bilimsel yayınlar ve bu yayınlara yapılan atıflar gibi ölçütler esas alındı.

Listede akademisyenlerin bilimsel performansları "Yıllık etki" ve "Kariyer boyu etki" olmak üzere iki kategoride değerlendirildi.

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden Prof. Dr. Erhan Set "Yıllık etki" ve "Kariyer boyu etki" ile Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Özkan Uğurlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden Prof. Dr. Dilek Küçük Alemdar, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden Prof. Dr. Burhan Öztürk, Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden Doç. Dr. Serdar Yedier ve Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümünden Doç. Dr. Mücahit Seçme de "Kariyer boyu etki" kategorisinde listeye girdi.

Rektör Prof. Dr. Orhan Baş, akademisyenlerin bilimsel çalışmalarıyla uluslararası düzeyde görünürlük kazanmasının, üniversitenin araştırma ve bilgi üretme kapasitesinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Farklı bilim alanlarında elde edilen bu başarıda emeği bulunan tüm akademisyenleri tebrik eden Baş, "Bilimsel çalışmalarının artarak devam etmesini diliyorum. Üniversitemiz bilimsel araştırmaları teşvik eden disiplinler arası iş birliklerini destekleyen ve üretilen bilginin uluslararası bilim dünyasına katkısını güçlendirmeyi hedefleyen çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA