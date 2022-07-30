Ordu haber: Erdoğan Ordu'da, Fındığın Taban Fiyatının 54 Lira Olarak Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da; fındığın taban fiyatının bu yıl 54 lira olacağını açıkladı. Erdoğan, 1979 ara seçimlerinde Fatsa Belediye Başkanı seçilen Fikri Sönmez'i de anımsatarak, "Bu Ordu terörün ne menem bir şey olduğunu gayet iyi bilir. Bu Ordu, Terzi Fikri'yi de iyi bilir. Onların bedelini benim Ordu'm çok ödedi, çok" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da fındığın taban fiyatını açıkladı. Fiyatı "Ortalama 54 lira" ifadeleri ile duyuran Erdoğan, toplu açılış töreninde şunları söyledi:

"Bu Ordu terörün ne menem bir şey olduğunu gayet iyi bilir. Bu Ordu, Terzi Fikri'yi de iyi bilir. Onların bedelini benim Ordu'm çok ödedi çok. Yardım ve benzeri sinsi görüntüler altında üretimimizi, sanayimizi kısır bıraktılar.

Bu zata zaman zaman Bay Kemal diyerek takılıyorum. En sonunda kendi de bunu kabul etti. Bay Kemal lafını öylesine benimsemiş ki ismi yerine bunu kullanmaya başladı. Halbuki ülke ve millet hayrına hiçbir siyaset üretmeyip ana muhalefet koltuğunu yıllardır yalan ve iftiradan ibaret söylemlerle işgal ettiği için kendisine bu unvanı vermiştim. Ama eksik yapmış. Bay Kemal lafının altına bir de CHP Genel Müdürü unvanını eklemesi lazım. Hatta seçimden sonra buna ekleyeceği emekli CHP Genel Müdürü ibaresini de şimdiden hazırlarsa iyi olur.

Fındık lafını duyunca hepinizin heyecanlandığını, yerinde duramadığını biliyorum. Beklentimiz fındıkta rekoltenin geçen yılın üzerine çıkmasıdır. Geçen yıl dünyanın 122 ülkesine 2 milyar 300 milyona yakın bedelle fındık sattık.

İktidara geldiğimizde alım fiyatı 1 doların altındaydı. Bu yüzden çoğu bahçe bakımsız kalmıştı. Şimdi 3 doların üzerine çıkardık. Bugün açıklayacağımız fiyatla hem üreticinin gelirinin artıracağına hem de ithalatımızı yükselteceğine inanıyorum.

Toprak Mahsulleri Ofisi'miz 2022 alım sezonunda kabuklu fındığa kg başına alan destekli olarak Levanten kalite için ve Giresun kalite için alan destekli olarak ben burada bir rakam açıklıyorum. İnanıyorum ki sizler de kabule edeceksiniz ve ortalamasını 54 lira olarak açıkladık."