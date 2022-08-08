Haber : Ordu gündem haberleri: Ordu'da tartıştığı amcası tarafından tüfekle vurulan kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu gündem haberleri: Ordu'da tartıştığı amcası tarafından tüfekle vurulan kişi yaralandı

 - Güncelleme:
Ordu gündem haberleri: Ordu'da tartıştığı amcası tarafından tüfekle vurulan kişi yaralandı

Gelen Ordu haberlerine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan tartışmada yeğenini tüfekle yaralayan kişi jandarmaya teslim oldu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan tartışmada yeğenini tüfekle yaralayan kişi jandarmaya teslim oldu.

Yavi Mahallesi'nde Mehmet Ç. ile kardeşi Muzaffer Ç. arasında tarım arazisindeki sınır anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Mehmet Ç'nin oğlu Ali Ç'nin de dahil olduğu tartışmanın büyümesi üzerine Muzaffer Ç, evinden aldığı tüfekle yeğenini yaraladı.

Yaralanan Ali Ç, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ali Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Muzaffer Ç, olayın ardından jandarma ekiplerine teslim oldu.

AA / Hacer Öztürk - Güncel

Ordu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title