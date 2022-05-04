Ordu'da tarım aracı devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

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Ordu'da tarım aracı devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA - Hacer Öztürk - Güncel
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Ordu'da tarım aracı devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

ÜNYE, ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Meydan mevkisinde Ahmet Karagöz idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı fındık bahçesine girdi.

Fındık ağacına çarparak devrilen aracın sürücüsü Ahmet Karagöz ve eşi Beyhan Karagöz yaralandı.

Ağır yaralanan Ahmet Karagöz, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Beyhan Karagöz'ün hastanedeki tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Karagöz çiftinin gübre atmak üzere fındık bahçesine gittikleri belirtildi.

AA / Hacer Öztürk - Güncel

Ahmet Karagöz, Tarım, Ünye, Ordu, Güncel, Haberler

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