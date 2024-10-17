Ordu'da Hurma Toplarken Hayatını Kaybeden Adamın Cansız Bedeni Bulundu
Ordu'nun Ünye ilçesinde hurma toplamak için evinden ayrılan 72 yaşındaki Murat Keskin'in cesedi, ağaçtan düşerek hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında bulunan Keskin'in cenazesi hastaneye kaldırıldı.
Ünye ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Tepeyolu 3. Sokak'ta oturan Murat Keskin, dün öğle saatlerinde hurma toplamak için evinden ayrıldı. Keskin geri dönmeyince ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurdu. İhbar sonrası bölgede arama çalışması başlatıldı. Ekipler, bugün saat 12.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Taşhane mevkisindeki bir bahçede Keskin'in cansız bedenini buldu. İlk belirlemelere göre Keskin'in ağaçtan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. 3 çocuk babası Keskin'in cenazesi Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.