Ordu'da heyelan nedeniyle Fatsa-Kumru kara yolu ulaşıma kapandı
Kentte aralıklarla etkisini sürdüren yağış dolayısıyla Kumru ilçesinin İslamdağ Mahallesi mevkisinde heyelan meydana geldi.
Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi, Kumru-Fatsa kara yolunu ulaşıma kapattı.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları ile Fatsa ve Kumru belediyelerine bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, iş makineleri yardımıyla yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Hayati Akçay