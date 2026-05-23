Ordu'da vatandaşlar heyelan ve taşkınlara karşı uyarıldı

Ordu'da, Kurban Bayramı'nda beklenen yağışlara bağlı meydana gelebilecek heyelan ve taşkınlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporuna göre, bayram boyunca yağışlı havanın etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

Kentin topoğrafik yapısı ve zemin özellikleri dikkate alındığında söz konusu meteorolojik şartların, özellikle eğimli arazilerde heyelan, dere yataklarında taşkın ve yerleşim alanlarında su baskını riskini artırdığı vurgulanan açıklamada, bu çerçevede meydana gelebilecek olumsuzluklar nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmaması adına ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlarca gerekli tedbirlerin alınmasının telafisi mümkün olmayan sonuçlar yaşanmaması için büyük önem arz ettiği kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda vatandaşların can ve mal emniyeti açısından başta riskli yapı ve alanlar olmak üzere tehlike arz eden bölgelerden uzak durmaları, zorunlu haller dışında dere yatakları, menfezler ve su geçiş noktalarına yaklaşmamaları hususunda azami dikkat ve hassasiyet göstermeleri gerektiğinin altı çizildi.