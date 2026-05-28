Ordu'da kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor
Ordu'nun Perşembe ilçesinde evinden ayrılan 81 yaşındaki Alzheimer hastası Fahri Günaydın için AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.
Tarlacık Mahallesi'ndeki evinden dün ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Fahri Günaydın'ın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulundu.
Bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, vatandaşların da desteğiyle Günaydın'ın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Hayati Akçay