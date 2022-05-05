Ordu'da 2 ton kaçak ve sahte mühürlü et imha edildi - Haberler

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Ordu'da 2 ton kaçak ve sahte mühürlü et imha edildi

AA - Hayati Akçay - Güncel
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Ordu'da 2 ton kaçak ve sahte mühürlü et imha edildi

Ordu'da, mühürsüz ve sahte mühürlü olduğu tespit edilen 2 ton kaçak et imha edildi.

ORDU (AA) - Ordu'da, mühürsüz ve sahte mühürlü olduğu tespit edilen 2 ton kaçak et imha edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Zabıta Dairesi Başkanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin et ve tavuk satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin, il dışından kaçak olarak getirilen, mühürsüz ve sahte mühürlü olduğu tespit edilen 2 ton karkas et ve tavuğa el koyarak savcılık kararıyla imha ettiği kaydedildi.

AA / Hayati Akçay - Güncel

Zabıta Dairesi Başkanlığı, Tavuk, Tarım, Ordu, Güncel, Haberler

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