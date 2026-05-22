Vefat eden OMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Durmuş için tören düzenlendi

Vefat eden Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Durmuş için tören düzenlendi.

ÖMÜ'den yapılan açıklamaya göre, rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Durmuş için OMÜ'de tören düzenlendi.

Törende konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Durmuş'un üniversite bünyesinde uzun yıllar görev yaptığını belirterek, "Yıllarca üniversitemizde asistanlık yaptıktan sonra öğretim üyesi olarak görev yapan çok değerli bir bilim insanını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hocamız, hem eğitime hem de bilime önemli katkılar sunmuş, hastalarıyla güçlü iletişim kuran kıymetli bir akademisyendi." ifadelerini kullandı.

OMÜ Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alparslan Şenel ise Durmuş ile uzun yıllar birlikte çalıştıklarına işaret ederek, duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Eski OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk da Durmuş'un meslek hayatı boyunca örnek kişiliğiyle çevresinde iz bıraktığını kaydetti.

Törende, Durmuş için helallik alınarak dua edildi. Törenin ardından Durmuş, son yolculuğuna uğurlandı.

Törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer ve Prof. Dr. Alper Kesten, Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, OMÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Danacı ile akademisyenler, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.