ÖLDÜRÜLEN TUĞÇE'NİN ANNESİ: KATİLİN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAĞINI BİLİYORUM

ESKİŞEHİR'de, Tuğçe Can'ı (25) 13 kez bıçaklayıp boğazını keserek öldüren Onur Kaya'nın (22), tutuklu yargılandığı dava eksiklerin tamamlanması için ertelendi. Tuğçe Can'ın annesi Emine Can, adalete güvendiğini ve katil zanlısının en ağır cezayı alacağını ifade ederek, 'Ne kadar ertelenirse ertelensin. Katil zanlısının en ağır şekilde cezalandırılacağını biliyorum. Sevindiğim bir tek şey var herkes benim kızıma dua ederken ona beddua ediyor' dedi.

Eskişehir 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne davanın ikinci duruşmasına Sincan Cezaevinde tutuklu olan katil zanlısı Onur Kaya, SEGBİS yöntemiyle bağlandı. Mahkemede ayrıca taraf avukatlarının yanı sıra Tuğçe Can'ın annesi Emine, babası Bekir ve ikizi Tuğba Can yer aldı. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 1 Haziran tarihine erteledi. Mahkeme çıkışında kadın derneklerinin de destek verdiği Emine Can, kızının katil zanlısı Onur Kaya'nın hak ettiği cezayı almasını istediğini söyledi. Anne Can, 'Duruşma ertelendi. Ne kadar ertelenirse ertelensin. Katil zanlısının en ağır şekilde cezalandırılacağını biliyorum. Sevindiğim bir tek şey var herkes benim kızıma dua ederken ona beddua ediyor. Başka Tuğçeler ölmesin' şeklinde konuştu.

OLAY NEYDİ?

Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde oturan Emine-Bekir Can çiftinin 3 çocuğundan, yaşlı bakım teknikeri olan Tuğçe Can, geçen 12 Ocak'ta, ikiziyle Yenibağlar Mahallesi'nde kaldıkları dairenin apartman girişinde, üniversite öğrencisi sevgilisi Onur Kaya'nın bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti. Cinayetin ardından fare zehri içen Kaya, polis tarafından yakalanıp, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde 2 gün tedavi gördü. Hastaneden taburcu edilip gözaltına alınan Kaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun, cinayet şüphelisi Onur Kaya hakkındaki soruşturmasını tamamlayıp hazırladığı 5 sayfalık iddianameyle, Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. İddianamede, Onur Kaya'nın yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can'ı 3'ü öldürücü olmak üzere sırtından ve göğsünden 13 kez bıçakladığı, boğazını kestiği, başına defalarca taşla vurduğunun tespit edildiği belirtildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

İddianamede, cinayet zanlısı Onur Kaya hakkında, kadına karşı, 'Tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ayrıca 'Şantaj' suçlamasıyla da 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.