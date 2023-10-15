Okulu basıp öğretmenlere sopaya saldırmıştı, darp edilen öğretmenin 1 ay önce göreve başladığı ortaya çıktı

Adana'da kız kardeşinin okumasını istemediği için okulu basan ağabey önce uzaklaştırılmış, sonra saldırmış

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer :

"Geleceğimizi yetiştiren eğitimcilerimize sahip çıkmalıyız"

ADANA - Adana'da okulu basıp öğretmenlerin darp edilmesine ilişkin Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, "Şiddete uğrayan öğretmenlerimizden bir tanesi hele 1 aylık bir öğretmen. Daha çiçeği burnunda" dedi.

Merkez Yüreğir ilçesinde bulunan İsmail Sefa Özler Ortaokulu'nda perşembe günü yaşanan olayda iddiaya göre Berat Ziyanak, okula gelip kız kardeşi Almira'nın sınıfını basarak genç kızı zorla sınıftan çıkartmak istedi.

Önce gitmiş sonra gelip saldırmış

Bunun üzerine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Fatma Mendeş, Ziyanak'a engel olmaya çalıştı. Öğretmenin ikna çabası üzerine okuldan uzaklaştırılan Ziyanak, bir süre sonra elinde boru ile okula gelip önce bahçede daha sonra da okulun içerisinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Mürsel Pekdur'a, İngilizce öğretmeni Mustafa Coşgun'a, Türkçe öğretmeni Ahmet Dönmez'e, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Fatma Mendeş ile 1 öğrenciye saldırdı. Bu anlar ise başka bir öğretmen tarafından saniye saniye görüntülendi.

Ayrıca Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Mürsel Pekdur'un 1 ay önce göreve başladığı öğrenildi.

Tutuklandı

4 öğretmen ile 1 öğrenciye yumruk atarak saldıran şahıs daha sonra okuldan kaçtı. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri Ziyanak'ı yakalayarak gözaltına aldı. İfadesinde kız kardeşinin okumasını istemediğini bu yüzden sınıfı bastığını söyleyen Ziyanak, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öğretmenlerin durumu iyi

Öte yandan saldırıya uğrayıp yaralanan öğretmenler ile 1 öğrencinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"Okullara güvenlik istiyoruz"

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Sezer, "Bu şahıs önce okula geliyor kız kardeşini okuldan almak istiyor ama öğretmen arkadaşlarımız müdahale edip dışarı çıkartıyorlar. Bu şahıs, bir süre sonra tekrardan okula geliyor ve 4 öğretmen ile 1 öğrenciyi burada darp ediyor. Burada bu olay oldu ama bir daha bu tarz olayların olmamasını arzu ediyoruz. Okullara güvenlik istiyoruz" dedi.

"1 öğretmenimiz daha çiçeği burnunda"

Bütün meslek gruplarına yapılan şiddeti kınadığını ifade eden Sezer, daha sonra şunları söyledi:

"Biz şiddete karşıyız. Eğitim-Bir-Sen olarak 'Öğretmen Meslek Kanunu'nda eğitimcilere şiddet ile ilgili bir maddenin olmasını istiyoruz. Bu şiddete uğrayan öğretmenlerimizden bir tanesi hele 1 aylık bir öğretmen. Daha çiçeği burnunda. Bu öğretmenimizi düşünebiliyor musunuz? Bu travmayı bu öğretmenimiz nasıl atlatacak. Eğitimciler çocuklarımızı eğitecekler ama kimse eğitimci arkadaşlarımızı darp etme hakkını bulmamalılar. Geleceğimizi yetiştiren eğitimcilerimize sahip çıkmalıyız.