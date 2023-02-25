OKULA GİDERKEN SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRADI Güncel Haberler KARS merkez Bülbül Mahallesi'nde yaşayan Hayrunnisa Yıldız (13), okuldaki kursa giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. KARS merkez Bülbül Mahallesi'nde yaşayan Hayrunnisa Yıldız (13), okuldaki kursa giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Olay, bugün sabah saatlerinde merkez Bülbül Mahallesi Gül Sokak'ta meydana geldi. Kurşunoğlu İlkokulu 8'inci sınıf öğrencisi Hayrunnisa Yıldız, haftasonu kursa gitmek için minibüs durağına yürürken sokak köpekleri saldırdı. Bir anda etrafını saran köpeklerin vücudunun 3 ayrı yerinden ısırdığı kız, yakınındaki Kafkas Üniversitesi ile mahalle arasına çekilen duvara tırmanarak kurtuldu. Koşarak evine giden Hayrunnisa Yıldız, ambulansla Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevkedilen küçük kız burada tedavi altına alındı. Pansuman yapılıp, aşı vurulan Yıldız, evine gönderildi. Kars'ta sokak köpekleri sorununun büyüdüğünü söyleyen baba Abdurrahman Yıldız, kızının okula gitmek isterken saldırıya uğradığını belirtti. Köpek saldırılarının her zaman olduğunu kaydeden Yıldız, yöneticilerin bu soruna çare bulmasını istedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kafkas Üniversitesi Kars Güncel Haberler

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