Eskişehir'de inşaattan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı
Eskişehir Odunpazarı'nda bir okul inşaatından malzeme çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli, elektrikli motosikletle kaçarken polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir okul inşaatından malzeme çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Erenköy Mahallesi Kırbaşı Caddesi'ndeki bir okul inşaatından malzeme çalındığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Bu sırada elektrikli motosikletle kaçmaya çalışan zanlılar E.K. (20) ile N.K. (22), Emek Mahallesi'nde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin Kurtuluş Polis Merkezi Amirliği'ndeki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Zehra Ongan