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Oklahoma'da Şiddetli Yağış ve Fırtına: 5 Kayıp

Oklahoma'da Şiddetli Yağış ve Fırtına: 5 Kayıp
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ABD'nin Oklahoma eyaletinde hafta sonu etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar sonrası meydana gelen sel ve fırtına afetlerinde 5 kişi hayatını kaybetti. Çeşitli bölgelerde meydana gelen olaylarda, araçlar sel sularına kapıldı ve evlerde hasar oluştu.

ABD'nin Oklahoma eyaletinde hafta sonu etkili olan şiddetli yağış ve rüzgarın yol açtığı sel ve fırtına afetlerinde 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

CNN'in haberine göre, Oklahoma'nın çeşitli bölgelerinde hafta sonu şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu.

Eyalete bağlı Moore kenti yetkilileri, 3 kişiyi taşıyan bir aracın sel sularına kapıldığını ve araçta bulunan 44 yaşındaki bir kadın ile 12 yaşındaki oğlunun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ayrıca, Leonard bölgesinde de sel sularına kapılan 47 yaşındaki bir kadın ve 7 yaşındaki kızının cansız bedenlerine ulaşıldı.

Diğer yandan Spaulding bölgesini 19 Nisan'da etkisi altına alan fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Oklahoma Acil Durum Yönetimi Departmanından yapılan açıklamada, eyalette meydana gelen sellerin en az 10 evde hasara yol açtığı kaydedildi.

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Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
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