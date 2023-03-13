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Öğrencilere ücretsiz saç tıraşı

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Öğrencilere ücretsiz saç tıraşı Ardahan merkeze bağlı köy okullarında öğrenim gören erkek öğrencilere ücretsiz saç tıraşı yapılıyor.

Öğrencilere ücretsiz saç tıraşı

ARDAHAN - Ardahan merkeze bağlı köy okullarında öğrenim gören erkek öğrencilere ücretsiz saç tıraşı yapılıyor.

Ardahan Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından, Ardahan genelinde başlatılan 'Merkezim her yerde' projesi kapsamında gönüllü kuaförler ile köy okullarında eğitim gören öğrencilerin saç kesimi ve bakımı yapılıyor.

Gençlik lideri Tolgay Gökdemir, köy okullarında okuyan ve şehir merkezine gelemeyen öğrencilerin gönüllü kuaförler tarafından saç kesiminin yapıldığını söyledi. Gökdemir, "Bu proje ile köy köy dolaşıp köy okullarında okuyan öğrencilerin saç kesimi ve bakımını yapmayı amaçlıyoruz. Bugün Tunçoluk köyü Şehit Güven Yılmaz İlkokulundan başladık. İlerleyen günlerde merkeze bağlı tüm köy okullarına gitmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Kuaför Yasin Talay ise köy okullarında okuyan öğrencilerin saç bakımını yaptıklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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