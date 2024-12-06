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Öğrencilerden İyilik Hareketi: Kırsaldaki Akranlarına Kitap ve Kırtasiye Desteği

Öğrencilerden İyilik Hareketi: Kırsaldaki Akranlarına Kitap ve Kırtasiye Desteği
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir grup ortaokul öğrencisi, harçlıklarıyla kitap ve kırtasiye malzemesi alarak kırsal mahallelerde eğitim gören akranlarına destek oldu. Yavuz Selim Ortaokulu Müdürü, bu hareketin paylaşma ve dayanışma bilincini artırdığını belirtti.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir grup ortaokul öğrencisi, harçlıklarından biriktirdikleri paralarla kırsal mahallede eğitim gören akranlarına kitap ve kırtasiye desteğinde bulundu.

Göksun Yavuz Selim Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, "İyilik hareketi projesi" kapsamında yaklaşık bir ayda yaptıkları birikim ile kitap ve çeşitli kırtasiye malzemesi satın aldı.

Öğrenciler, aldıkları malzemeleri Çardak, Ericek ve Tombak mahallelerindeki 5 ve 6. sınıflarda eğitim gören akranlarına hediye etti.

Yavuz Selim Ortaokulu Müdürü Murat Kaya, AA muhabirine, öğrencilerin başlattığı hareketin paylaşma ve dayanışma bilincini artırdığını söyledi.

Yapılan faaliyetin diğer okullara da örnek teşkil ettiğine işaret eden Kaya, "Bu anlamlı hareket, geleceğin umut dolu bireylerinin yetişmekte olduğunun en güzel ispatı oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA / Erdem Yağmur - Güncel
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