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Öğrencilerden 7’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’na ziyaret

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Öğrencilerden 7’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’na ziyaret
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MALATYA Şehit Konuk İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Malatya 7’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’nı ziyaret ederek havacılığı yakından tanıma fırsatı buldu.

MALATYA Şehit Konuk İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Malatya 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyaret ederek havacılığı yakından tanıma fırsatı buldu.

Malatya'da eğitim gören Şehit Konuk İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Malatya 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti. Misafir öğrenciler, üs komutanlığını yakından tanıma fırsatı bulurken, havacılık ve askeri görevler hakkında da bilgi aldı. Gökyüzüne duydukları ilgi ve merakı pekiştiren programda öğrenciler unutulmaz anlar yaşadı.

Öğrenciler hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevleri hakkında bilgi edindi hem de milli değerler konusunda farkındalık kazanırken, görevliler de öğrenci ve öğretmenleri bilgilendirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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