Odessa'da Kırım Tatar Kültür Merkezi açıldı - Haberler

Odessa'da Kırım Tatar Kültür Merkezi açıldı
AA - Vladimir Shtanko - Güncel
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Kırım-Tatar meclisinin öncülüğüyle Kırım Tatarlarının kültürünü yaşatmak için Odessa'da kurulan kültür merkezinin açılışı yapıldı.
Kırım- Tatar meclisinin öncülüğüyle Kırım Tatarlarının kültürünü yaşatmak için Odessa'da kurulan kültür merkezinin açılışı yapıldı. Açılışta Kırım Tatar mutfağının geleneksel yemekleri ikram edilirken, çocuklar için ise çömlek boyama etkinliği düzenlendi.
AA / Vladimir Shtanko - Güncel