Odessa'da Kırım Tatar Kültür Merkezi açıldı - Haberler

Kırım- Tatar meclisinin öncülüğüyle Kırım Tatarlarının kültürünü yaşatmak için Odessa'da kurulan kültür merkezinin açılışı yapıldı. Açılışta Kırım Tatar mutfağının geleneksel yemekleri ikram edilirken, çocuklar için ise çömlek boyama etkinliği düzenlendi.