Odessa'da Kırım Tatar Kültür Merkezi açıldı - Haberler

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Odessa'da Kırım Tatar Kültür Merkezi açıldı

AA - Vladimir Shtanko - Güncel
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Kırım-Tatar meclisinin öncülüğüyle Kırım Tatarlarının kültürünü yaşatmak için Odessa'da kurulan kültür merkezinin açılışı yapıldı.

Kırım- Tatar meclisinin öncülüğüyle Kırım Tatarlarının kültürünü yaşatmak için Odessa'da kurulan kültür merkezinin açılışı yapıldı. Açılışta Kırım Tatar mutfağının geleneksel yemekleri ikram edilirken, çocuklar için ise çömlek boyama etkinliği düzenlendi.

AA / Vladimir Shtanko - Güncel

Tatar, Kırım, Güncel, Haberler

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