Ödemiş'te Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikildi

Ödemiş ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Karadoğan Mahallesi'nde gerçekleştirilen fidan dikimi programına, öğrenciler, protokol üyeleri ve STK temsilcileri katıldı. Fidanların dikildiği alanda Ödemiş'teki orman yangınında şehit olan Ragıp Şahin için hatıra ormanı oluşturuldu.

Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan, bugün gerçekleştirilen etkinlikte 40 dönüm alanda 2 bin fıstık çamı fidanı diktiklerini söyledi.

Son dönemdeki yangınlarda yaklaşık 2500 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü anlatan Erdoğan, "Bunun yaklaşık 1500 hektarlık bölümü ormanlık alandan oluşuyor. İnşallah en kısa zamanda bu diktiğimiz fidanların da büyüdüğünü görürüz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu da öğrenci ve öğretmenlerle fidan dikim şenliğine katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

