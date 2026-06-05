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İzmir'de eski sevgilisini darbederek öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisi Fatma Kara'yı darbederek öldüren tutuklu sanık O.G.'nin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisini darbederek öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık O.G. ile maktul Fatma Kara'nın babası Yılmaz Kara ile kardeşi Necip Kara ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanının söz verdiği sanık O.G, cinayeti bilerek ve isteyerek işlemediğini savunarak, "Fatma Kara'nın ailem hakkında kötü sözler sarf etmesi ve beni tahrik etmesiyle bu cinayet oldu. Suçumu kabul ediyorum, pişmanım." dedi.

Tanık olarak dinlenen maktulün babası Yılmaz Kara da O.G'nin kızını isteyerek öldürdüğünü belirterek, "Kızım Fatma, yaşadığı dönemde bana O.G. tarafından sık sık tehdit edildiğini ve ondan bir an önce kurtulmak istediğini söylüyordu. Bu cinayet, bana göre tasarlanarak işlenmiş bir cinayettir. Onun için en ağır cezanın verilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Sanığın mevcut halinin devamına hükmeden mahkeme, dosyadaki eksiklerin tamamlanması ve bazı tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi.

Duruşma sonrası Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Sözcüsü ile baba Yılmaz Kara, adliye önünde açıklama yaptı.

Olay

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Türkmen Mahallesi'nde 11 Mart 2025'te O.G. (35), sokakta tartıştığı eski sevgilisi Fatma Kara'yı (27) darbederek öldürmüştü. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kara'nın ölümüyle ilgili tutuklanan sanık O.G. hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.

Kara, ölümünden önce sanık hakkında "tehdit" ve "hakaret" iddiasıyla dava açmış, 18 Haziran 2025'te O.G'ye indirimsiz 9 ay hapis cezası verilmişti.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
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