Nusaybin'de 'Yolumuzu Aydınlatan Yıldızlar' Konferansı Gerçekleştirildi
Nusaybin'de düzenlenen 'Yolumuzu Aydınlatan Yıldızlar' konferansında Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Göktaş, Gazze'ye yönelik saldırılara dikkat çekerek dünyanın dört bir yanındaki insanların Filistin için mücadelesini vurguladı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde "Yolumuzu Aydınlatan Yıldızlar" konferansı yapıldı.
Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Nusaybin Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi.
Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Göktaş, burada konferans verdi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Göktaş, dünyanın farklı şehirlerinde milyonlarca insanın Filistin ve Gazze için ayağa kalktığını ifade etti.
