Nusaybin'de motosikletin çarptığı yaya yaralandı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı yaya, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Barış Mahallesi Mardin Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.