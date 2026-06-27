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Çakmakla oynayan çocuk, yangın çıkardı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, çakmakla oynayan bir çocuğun sebep olduğu yangında 3 katlı binanın ikinci katındaki daire kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekiplerince diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, çakmakla oynayan çocuğun çıkardığı yangında 3 katlı binanın ikinci katındaki daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında 8 Mart Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde meydana geldi. A.B.'nin oturduğu 3 katlı binanın ikinci katındaki dairede, iddiaya göre küçük çocuğun çakmakla oynadığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, diğer odalara ile binanın diğer katlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, dairede hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme balatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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