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Nurullah Genç Görünenin Şiiri Sergisi

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Şair, yazar Nurullah Genç'in kendi çektiği fotoğraflardan oluşan 'Nurullah Genç Görünenin Şiiri' başlıklı sergi, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Üsküdar Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen sergide, Genç'in kendi şiirlerinden esinlenerek çektiği fotoğraflar yer alıyor. Sanatseverlerin sergilenen eserleri satın alabileceği etkinlikten elde edilen gelir, Gazze'ye yardım olarak gönderilecek.

Şair, yazar Nurullah Genç'in kendi çektiği fotoğraflardan oluşan "Nurullah Genç Görünenin Şiiri" başlıklı sergi, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Üsküdar Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen sergide, Genç'in kendi şiirlerinden esinlenerek çektiği fotoğraflar yer alıyor.

Sanatseverlerin sergilenen eserleri satın alabileceği etkinlikten elde edilen gelir, Gazze'ye yardım olarak gönderilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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