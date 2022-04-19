Nurdağı Kaymakamı Korkmaz, süt çiftliği ve üzüm bağlarını inceledi - Haberler

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Nurdağı Kaymakamı Korkmaz, süt çiftliği ve üzüm bağlarını inceledi

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Nurdağı Kaymakamı Korkmaz, süt çiftliği ve üzüm bağlarını inceledi

Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamındaki süt üretim çiftliği ve çardak modern üzüm bağları üretim alanında incelemelerde bulundu.

NURDAĞI, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamındaki süt üretim çiftliği ve çardak modern üzüm bağları üretim alanında incelemelerde bulundu.

Kaymakamı Korkmaz, beraberinde Nurdağı Tarım ve Orman İlçe Müdürü Bülent Şerafettinoğlu ile Hamidiye Mahallesi'nde GAP Süt Sığırcılığı projesi destekli çiftlik ile çardak modern üzüm bağları üretim alanını ziyaret etti.

Yetkililerden bilgi alan Korkmaz, çiftçilere bereketli bir sezon diledi.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Sinan Korkmaz, Gaziantep, Nurdağı, Tarım, Güncel, Haberler

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