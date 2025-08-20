North Carolina'da Erin Kasırgası İçin Acil Durum İlanı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

North Carolina eyaleti, Erin Kasırgası'nın yaklaşması nedeniyle acil durum ilan etti. Yerel yönetim, kıyı şeridinde kötü hava koşullarına karşı hazırlık yapıyor.

ABD'de North Carolina eyaleti, kıyı şeridinde olumsuz koşullara yol açması öngörülen Erin Kasırgası'na karşı acil durum ilan etti.

North Carolina Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Erin Kasırgası, Karayipler'den hızla ABD'nin doğu kıyılarına doğru yaklaşıyor.

Eyalet yönetimi, kıyı şeridine gerekli ekipman ve personel desteğini artırdı.

Vali Josh Stein, yaklaşan kasırga tehlikesi nedeniyle eyalet genelinde acil durum ilan etti.

Boyutu ve şiddeti artacağı tahmin edilen kasırganın, sel, erozyon ve tehlikeli dalgalara yol açacağı belirtildi.

Vatandaşlara acil durum çantası temin etme ve gerektiğinde tahliye talimatına hazırlıklı olma çağrısı yapıldı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, 15 Ağustos'ta tropikal fırtınadan kasırgaya yükselen Erin'in 16 Ağustos'ta "felaket" anlamına gelen "Kategori 5" seviyesine ulaştığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
Edin Dzeko'dan Türkiye için flaş sözler

Edin Dzeko'dan Türkiye için flaş sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı

Avustralyalı oyuncu, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.