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NÖHÜ'de TİKA destekli 6. Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu yapıldı

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NÖHÜ'de TİKA destekli 6. Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu yapıldı
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde TİKA desteğiyle 6. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu gerçekleştirildi. Açılışta konuşan NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Türklerin her zaman güçlü olduğunu söyledi; sempozyuma akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde (NÖHÜ) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle "6. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu işbirliğinde İletişim Fakültesi Sinema Salonu'nda düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Türklerin her zaman güçlü olduğunu söyledi.

Üniversitesinin Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Türkmenistan ile bağlantısı olduğunu belirten Uslu, Balkanlar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerle de işbirliği içinde olduklarını ifade etti.

Sempozyumun üniversitede olmasından mutluluk duyduğunu dile getiren Uslu, şöyle konuştu:

"Önemli noktalardan biri de üniversitemizin Türk dünyasında çok fazla tanınır olması. Biz bu programlara destek vermeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki rektörlük makamına kim gelirse gelsin böyle bir imkandan vazgeçemez. Biz yurt dışına çıktığımızda Türklerin her yerde çok fazla olduğunu, Türkiye'nin de Türkiye'den büyük olduğunu görüyoruz. Türkler olarak birleştiğimiz zaman dünyadan da büyük olduğumuzu görüyoruz. O gücün karşısında duracak başka bir güç de yoktur."

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir de Türk dünyasının geniş bir aile olduğunu vurguladı.

Türk milletinin öz değerlerini belgesel ve sinema marifetiyle ortaya çıkarmak istediklerine dikkati çeken Demir, "Ortaya çıkan değeri öncelikle kendi akrabalarımızla paylaşmak, akabinde dünyaya yaymak istiyoruz. Festivalimizi bu maksatla yapıyoruz. Türk dünyasının siyaseten birlikte hareket edebilmesi için her türlü organizasyona cevaz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nin tarihsel gelişimini konu alan kısa film gösterildi.

Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Lokman Zor da sempozyum hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.

Sempozyuma, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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