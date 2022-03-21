Niloya, Dünya Mutluluk Günü'nde minik hayranlarıyla buluştu - Haberler

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Niloya, Dünya Mutluluk Günü'nde minik hayranlarıyla buluştu

AA - Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel
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Niloya, Dünya Mutluluk Günü'nde minik hayranlarıyla buluştu

Çizgi film kahramanı Niloya ile arkadaşları Mete ve Tospik, 20 Mart Dünya Mutluluk Günü'nde çocuklarla bir araya geldi.

Çizgi film kahramanı Niloya ile arkadaşları Mete ve Tospik, 20 Mart Dünya Mutluluk Günü'nde çocuklarla bir araya geldi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, "Niloya için mutluluk, arkadaşlarının yüzündeki gülümsemedir." sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Niloya ile arkadaşları, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Yuvası'nda minik dostlarıyla buluştu.

Nehir kenarında bir köyde yaşayan, doğayı ve hayvanları çok seven, öğrendikçe mutlu olan Niloya ve arkadaşları çocuklarla birlikte şarkılar söyledi.

Niloya, Dünya Mutluluk Günü'nde minik hayranlarıyla buluştu

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk, Mart, Film, Güncel, Haberler

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