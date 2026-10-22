Nijerya Rivers'ta petrol sızıntısı protestosunda tekne alabora oldu, 10 kişi öldü

Nijerya Rivers'ta petrol sızıntısı protestosunda tekne alabora oldu, 10 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nijerya'nın Rivers eyaletinde petrol sızıntısı protestosunda teknenin alabora olması sonucu 10 kişi öldü, 7 kişi kayboldu. Yerel toplum lideri Jonah Joshua 8 kişinin kurtarıldığını ve arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi; polis soruşturma başlattı.
Nijerya'nın Rivers eyaletinde, petrol sızıntısına ilişkin protesto sırasında teknenin alabora olması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi kayboldu.
Akuku-Toru bölgesinin yerel toplum lideri Jonah Joshua, Rivers eyaletine bağlı bölgede, petrol sızıntısına ilişkin protesto sırasında teknenin alabora olduğunu belirtti.
Joshua, olayda 10 kişinin öldüğünü, 7 kişinin kaybolduğunu kaydetti.
Olayda 8 kişinin kurtarıldığını aktaran Joshua, kayıpları arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Joshua, petrol gemisinin bölgeden çıkarılması sırasında askeri üniformalı kişiler ile bölge sakinleri arasında yaşanan gerginlik sırasında teknenin alabora olduğunu bildirdi.
Rivers Eyaleti Polis Komutanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.