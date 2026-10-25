Nijerya'nın Taraba eyaletinde cuma namazındaki silahlı saldırıda 10 kişi öldü

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Nijerya'nın Taraba eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Taraba Eyaleti Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Victor Mshelizah, silahlı çete üyelerinin 23 Ekim'de eyaletin Binnari köyünde cuma namazı kılmak için toplananlara ateş açtığını belirtti.

Mshelizah, saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırganların sayısının oldukça fazla olduğunu ve yoğun ateş açarak köye baskın düzenlediklerini belirten Mshelizah, bunun köylüler arasında paniğe yol açtığını ifade etti.

Mshelizah, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını aktardı.

Öte yandan, ulusal basında çıkan haberlerde saldırıda 37 kişinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA