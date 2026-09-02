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Nijerya'da Lassa ateşi can kaybı 252'ye yükseldi

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Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 252'ye yükseldiği bildirildi.

Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 252'ye yükseldiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkenin 36 eyaletinden 23'ünde Lassa ateşi vakalarının tespit edildiği belirtildi.

Ocak ayından bu yana ülkede doğrulanan Lassa ateşi vakalarının sayısının 1035'e yükseldiği aktarılan açıklamada, hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 252'ye çıktığı anlatıldı.

Açıklamada, Lassa ateşinin, etkilenen eyaletler genelinde önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ettiği için kurumun gözetim ve müdahale faaliyetlerini sürdüreceği kaydedildi.

Geçen yıl 190 kişi yaşamını yitirmişti

Lassa virüsü nedeniyle 2025'te ülke genelinde 190 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.

Kaynak: AA
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