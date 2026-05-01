Nijerya'da geçen ay 201 terörist öldürüldü

Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya'da, geçen ay düzenlenen operasyonlarda 201 terörist etkisiz hale getirildi.

Savunma Medya Operasyonları Direktörü Michael Onoja, yaptığı açıklamada, ordunun, geçen ay ülkenin farklı bölgelerinde Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP gibi terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Onoja, operasyonlarda 201 teröristin öldürüldüğünü ve teröristlerin rehin aldığı 188 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

Operasyonlarda 284 teröristin yakalandığını aktaran Onoja, teröristlere ait çok sayıda araç, silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bildirdi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
