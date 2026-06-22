Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarında 11 çiftçi hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırılarında 11 çiftçi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Borno'ya bağlı Kuwawu ve Kross Kauwa köylerinde tarlada çalışan çiftçilere saldırılar düzenledi.

Saldırılarda, 11 çiftçi hayatını kaybetti, çok sayıda çiftçi yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten itibaren ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.