Niğde Üniversitesi'nden Yöresel Fidan Çeşitleri ile Bağ Kurulumu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinde geliştirilen yöresel fidan çeşitleri, merkezde kurulan bağa dikildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kurulumu yapılan bağa, kavak yaprağı, cevşen, kızıl üzüm, kara şabi, mor şabi, siyah üzüm ve ak üzümün dikimi gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde bağlarının canlanması adına güzel bir çalışma yapıldığını ifade etti.

Üzüm bağını 50 dönümde, sonrasında 100 dönümde büyütmeye çalıştıklarını belirten Uslu, yetişen köklerini ise Niğdeli üreticilere ücretsiz dağıtacaklarını kaydetti.