Niğde Üniversitesi'nde Marul Hasadı Başladı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Uygulama Alanı'nda marul hasadına başlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, fakültenin uygulama alanında öğrendiklerini pratiğe döken öğrencilerin sektöre hazır olduğu belirtildi.

Fakültede kentin iklim ve toprak yapısına uygun sebze çeşitlerini geliştirmek için yeni bir ıslah programının da sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, eğitim öğretimde teoriyi pratiğe dönüştürmeye büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Öğrencilerin uygulamalara katılmalarının meslek hayatı için önemli olduğunu vurgulayan Uslu, "Fakültemizin başlattığı ıslah programı hem bilimsel çalışmaları hem de yerel kalkınmayı desteklemek adına önemli bir adım. Uygulama alanımızdaki kente özgü marul üretimi de bunlardan birisi. Bugün bu ürünlerimizin hasadını gerçekleştirdik. Üniversitemize ve ilimiz tarımına hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.