Üye Girişi
Haberler
Asgari ücret pazarlığı başladı! Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan'dan umut dolu sözler

Asgari ücret pazarlığı başladı! Bakan Işıkhan'dan umut dolu mesaj

 Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler

Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki

İsrail'in 51 yıl sonra başlattığı işgale Türkiye'den ilk tepki

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 34 aşçılık öğrencisi "beyaz önlük" giydi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Aşçılık Bölümünde eğitim alan 34 öğrenci için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Aşçılık Bölümünde eğitim alan 34 öğrenci için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende, çıraklık ve kalfalık aşamasındaki gençlere meslek ahlakını ve kimliğini kazandırmayı amaçlayan geleneklerin, günümüzde önlük, beyaz yaka, biniş veya cübbe giydirme törenleri olarak devam ettiğini söyledi.

Milletlerin kültürel kimliklerinde mutfağın önemli olduğunu aktaran Uslu, şunları kaydetti:

"Mutfak, uygarlıkların zenginliğini yansıtmak bakımından oldukça önemli bir temsil aracıdır. Bu çerçevede farklı kültürlerle etkileşime girerek günümüze kadar gelen Türk mutfağında, medeniyetimizin tarihsel derinliğini ve zenginliğini yakından görmek mümkündür. Geleceğin aşçısı öğrencilerimiz bu amaçtan ilhamla mesleğe kazandırılmakta, öğretim elemanlarımız tarafından aşçılığın gerektirdiği meslek etiği ve mutfak disiplini böyle bir anlayışla öğrencilerimize verilmektedir. Aşçılık önlüğünü giyecek öğrencimize eğitim süreçleri ve meslek hayatlarında başarılar diliyorum."

Konuşmanın ardından 34 öğrenciye beyaz önlük giydirilen törene, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Serkan İbiş, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
img

Acun, can dostu Esat'ın başını yaktı
img

Wanda'dan görülmemiş bir iş daha
img

Bitcoin Google'ın yeni çipinden sonra tarihe karışabilir

Son Dakika Haberleri

İZSU İzmir su kesintisi! 10-11 Aralık Karabağlar, Bornova, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bir Gece Masalı 15. bölüm full HD tek parça izleme linki 10 Aralık Salı! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 10-11 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bir Gece Masalı 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 16. bölüm fragmanı izleme link var mı? Bir Gece Masalı canlı izle! 10 Aralık Salı Bir Gece Masalı 15. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? Salı hangi diziler var? 10 Aralık Salı TV'de bu akşamki diziler 1 Sterlin, Pound kaç TL? Sterlin ne kadar? 10 Aralık Güncel Sterlin/Pound kuru! SON DAKİKA! Bakan Işıkhan asgari ücret ile ilgili ne dedi? Asgari ücret yeni yılda ne kadar olacak? 11 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Balık, Yengeç, Koç burcu yorumu! 11 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları ASGARİ ÜCRET ZAM TAHMİNLERİ || Asgari ücret 2025 ne kadar, kaç TL olacak? Yeni yılda brüt-net asgari ücret ne kadar olur? Sednaya Hapishanesi görüntüleri! Esad'ın hapishanesinde kaç kişi öldü, neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.