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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yenilenebilir Enerji ve Nanoteknolojiye Yönelik Çalışmaları Artırıyor

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Merkezi Araştırma Laboratuvarı'nda yenilenebilir enerji ve nanoteknoloji alanındaki bilimsel araştırmaları inceledi. Uslu, 2024-2028 Stratejik Planı'nda bu alanların öncelikli olduğu vurgusunu yaptı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Merkezi Araştırma Laboratuvarı'nı ziyaret ederek yenilenebilir enerji ve nanoteknoloji alanındaki bilimsel araştırma faaliyetlerini inceledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, 6-10 Ocak Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla Merkezi Araştırma Laboratuvarı'nda akademisyenlerle bir araya geldi, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Uslu, 2024-2028 Stratejik Planında, nanoteknoloji ile yenilenebilir enerjiyi öncelikli alan olarak belirlendiklerini belirtti.

Enerji verimliliği alanında yaptıkları çalışmalarla hem sürdürülebilir çevreye hem de ülkenin enerji politikalarına destek olmayı ve katkıda bulunmayı amaçladıklarını aktaran Uslu, şunları kaydetti:

"Merkezi Araştırma Laboratuvarımız, Prof. Dr. Turhan Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezimizde yürütülen projeler, bu hedefler doğrultusunda önemli bir yere sahiptir. Dünyadaki kaynaklarının sınırlı olduğunu ve gelecek nesillere yaşam kaynağı bırakmak için en büyük tasarrufun enerji alanında yapılması gerekiyor. Enerji verimliliği alanındaki projeler artarak devam edecek ve NÖHÜ olarak bu konuda öncü olan konumunu sürdürmekte kararlıyız."

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
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