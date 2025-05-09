DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor

DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama
PKK'nin kongresi sonrası MHP cephesinden ilk yorum: Kan ve kin devri kapanmıştır

PKK kongresi sonrası sürecin mimarı MHP'den ilk yorum geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert sözler: Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı

"Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı"
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Yapıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 17 farklı ülkeden 460 yazarın katıldığı ASES 10. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne ev sahipliği yaptı. Rektör Hasan Uslu, üniversitelerin sosyal sorunların çözümünde de öncü rol üstlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ), ASES 10. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne ev sahipliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, iki gün süren ve sosyal bilimler alanında akademik gelişmelerin ele alındığı kongreye, 17 farklı ülkeden 460 yazarın katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, böylesine prestijli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen akademisyenlere teşekkür eden Uslu, "Üniversiteler yalnızca eğitim ve araştırma kurumları değil, aynı zamanda sosyal sorunların çözümünde de öncü rol üstlenmelidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
Elleri plastik kelepçeyle bağlanıp, boğazları kesilerek katledilen kardeşlerin ölümünde sır perdesi aralandı

Plastik kelepçeli infazda sır perdesi aralandı! Kan izleri ele verdi
Lisedeki şiddet olayı 14 kişinin başını yaktı! Müdür görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı

Okuldaki bu görüntü müdür ve yardımcısı dahil 14 kişinin başını yaktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
20 bin memur ve işçi alımı için süreç başladı

20 bin memur ve işçi alımı için süreç başladı
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.