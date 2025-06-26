Niğde'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Niğde'nin Konaklı beldesinde bir iş yerinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Niğde'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Konaklı beldesinde motosikletiyle bir iş yerinin önüne gelen A.Ö. (18), henüz bilinmeyen nedenle silahla dükkana ateş etti.

Saldırıda iş yerinde bulunan Hasan C. (47), Hüsmen C. ve Batuhan C. (17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan C'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Hamza Tav - Güncel
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