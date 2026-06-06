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Niğde'de etkili olan yağışın ardından 3 araç sele kapıldı

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Niğde'nin Gümüşler beldesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonucu 3 araç sele kapıldı. Araçlarda kimsenin olmadığı öğrenilirken, yetkililer bölgede inceleme yaptı.

Niğde'nin Gümüşler beldesinde etkili olan yağışın ardından 3 araç sele kapıldı.

ŞEHRİ SEL VURDU

Niğde'de ikindi vakti etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Dolu nedeniyle etraf beyaza büründü. Sağanak nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yollarda sürücüler ilerlemekte zorlandı.

ARAÇLARI SEL SULARI GÖTÜRDÜ

Gümüşler beldesinde yağışın ardından 3 araç sele kapıldı. Araçlarda kimsenin olmadığı öğrenildi. İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, Gümüşler Belde Belediye Başkanı Bayram Uzan, DSİ İl Müdürü Ahmet Elbasan, İl Özel İdare Genel Sekreter Ali Nebol ve AFAD İl Müdürü Nihal Ören, beldede incelemede bulundu.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
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