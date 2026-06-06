Haberler

Niğde'de sağanak; 3 araç sele kapıldı

Niğde'de sağanak; 3 araç sele kapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'nin Gümüşler beldesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen selde 3 araç sele kapıldı. Araçlarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

NİĞDE'de etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen taşkında 3 araç sele kapıldı. Araçlarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Niğde'de öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Gümüşler beldesinde sağanak nedeniyle oluşan sel sularına 3 araç kapıldı. Araçlarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yaşanan selin ardından bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır

"Kürt kadın fıkrası" tepki çeken Rahmi Koç'a Bahçeli'den destek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Kürt kadın' fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma

"Kürt kadın" fıkrası tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray'a 50 milyon Euro

Galatasaray'a 50 milyon Euro!
Ermenistan'da genel seçimler öncesinde muhalefetten 6 aday gözaltına alındı

Komşu ülke, seçime saatler kala karıştı! 6 aday gözaltına alındı
Kırmızı bülten ile aranan iki uyuşturucu baronu Türkiye'de yakalandı

Her yerde aranıyorlardı, Türkiye'de böyle yakalandılar
Abdurrahim Albayrak'tan yıllar sonra gelen Hakan Çalhanoğlu itirafı

Hakan için çok konuşulacak sözler: Her konuda anlaşmıştık ama...
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi

Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme