Niğde'de otomobile arkadan çarpan motosiklette ağır yaralanan kişi hastanede öldü

Niğde'de otomobile arkadan çarpan motosiklette ağır yaralanan kişi hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde'de 14 Ekim'de otomobile arkadan çarpan motosiklette ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kişinin cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.
Niğde'de motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Aşağı Kayabaşı Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda 14 Ekim'de otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Türksu Nihat Arı, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Arı'nın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.
Niğde'de 14 Ekim'de Türksu Nihat Arı'nın kullandığı 51 AEE 031 plakalı motosiklet, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda, O.Ö. (43) idaresindeki 51 AFG 767 plakalı otomobile arkadan çarpmış, kazada ağır yaralanan Arı ile yanındaki Ç.K. (21) hastanede tedavi altına alınmıştı.